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19.08.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Ремонтники Харкова закрили майже чотири тисячі вікон

Про це поінформували у КП «Харківспецбуд».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємства ліквідують наслідки ворожих обстрілів житлових будинків у Холодногірському районі.
 
З початку війни вони вже закрили 3725 вікон, а також відновили 4300 кв. м покрівлі. Також продовжуються роботи із закриття контурів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт домов, харьков
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