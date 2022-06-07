07.06.2022 17:18 Дмитрий Колоней

В Харькове ремонтируют магистральный водопровод

Ремонт проводят бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», 7 июня 2022 года идут ремонтные работы на трубопроводах по улице Полтавский Шлях и в Болгарском переулке в Новобаварском районе.

По словам начальника Новобаварского района службы внешних водопроводных сетей Евгения Салькова, трубопровод по ул. Полтавский Шлях подает воду на большую часть домов Новобаварского района, а также микрорайонов – Новоселовка, Холодная Гора и Лысая Гора.

«Поскольку трубопровод магистральный, было принято решение не отключать водоснабжение потребителей, а переподключить их на параллельные сети. И только часть домов массива Холодная Гора до окончания ремонта будут получать воду на пониженном давлении. Наши специалисты уже провели земляные и предварительные работы, определили характер протекания и объем ремонта. Одновременно восстанавливаем технически изношенный водовод по пер. Болгарскому», - отметил Евгений Сальков.

По его словам, восстановительные работы на этих участках планируется закончить сегодня, до начала комендантского часа. Чтобы харьковчане не чувствовали дискомфорта, бригады стараются максимально быстро реагировать на все вызовы и оперативно ликвидировать возникающие аварийные ситуации на сетях водоснабжения. Работы ведутся с применением спецтехники и современных материалов.