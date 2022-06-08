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08.06.2022  18:59   Дмитрий Колоней

На Харьковщине стабильно производятся социальные выплаты

Об этом сообщили в Департаменте социальной защиты населения Харьковской ОВА.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, на Харьковшине стабильно проводится выплата государственных социальных пособий за июнь 2022 года - льгот, жилищных субсидий за май текущего года. Единичные задержки выплат, возникшие в марте и апреле, будут возмещены в последующих выплатах.
 
«458 тысяч жителей Харьковской области начислены различные виды государственной социальной поддержки: социальные пособия, льготы и жилищные субсидии. Общая сумма выплат с начала текущего года составила 2,1 млрд грн. Кроме того, 53 069 внутренне перемещенным лицам произведена выплата пособия на проживание на общую сумму 861 млн грн», – отметили в департаменте.
 
Также продолжает оказываться помощь гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы. По состоянию на 1 июня в Харьковской области находится 18,9 тысяч таких лиц. Так, жители области, кроме оккупированных территорий, могут получить лекарства и зубопротезирование в рамках областной программы «Льготы на медицинское обслуживание граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  выплаты, социальная защита, харьков
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