08.06.2022 19:21

В Харькове на Северной Салтовке коммунальщики убирают свалки вместо частников (фото)

Рабочие КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» ликвидируют стихийные свалки во дворах, которые образовались из-за недобросовестных частных подрядчиков.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



Как сообщили на предприятии, сегодня, 8 июня, такую ​​свалку убрали во дворе многоэтажного дома по ул. Метростроителей, 9. Подрядчик - фирма «Стройгидропривод» - с начала войны перестала выполнять свои обязательства и вывозить мусор по договору с жильцами дома. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТКак сообщили на предприятии, сегодня, 8 июня, такую ​​свалку убрали во дворе многоэтажного дома по ул. Метростроителей, 9. Подрядчик - фирма «Стройгидропривод» - с начала войны перестала выполнять свои обязательства и вывозить мусор по договору с жильцами дома.

С просьбой убрать свалку отходов в КВБО обратились местные жители. После жалобы рабочие предприятия оперативно навели порядок возле дома.

Как отметил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, подобных мест, где подрядчики не вывозят мусор, осталось по Харькову около 50-ти.

«Мы постепенно их ликвидируем. Объясняем людям, что действительно будем вывозить мусор и соблюдать наши договорные отношения, и, думаю, что своей работой мы это доказываем. С 24 февраля, несмотря на обстрелы и нехватку топлива, мы полностью выполняем свои обязательства», - сообщил директор предприятия.

Также Алексей Артикуленко предупредил владельцев частных фирм об ответственности перед городской властью и харьковчанами в случае, если они не будут выполнять договорные обязательства и поставят под угрозу экологическую ситуацию в городе.

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