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22.11.2022  14:35   

Несанкціоновані звалища. Як харків’яни забруднюють власні райони (фото)

Несанкціоновані звалища - проблема майже всього Харкова, особливо приватного сектора. З нього комунальники вивозять сміття, щоб не створювались звалища, але місцеві продовжують викидати сміття абиде. У КП відзначають, порушники мають сплатити штрафи.

Харьков, КВБО, мусор
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Вулиця Льва Ландау, Салтівський район. Тут у приватному секторі з’явилося несанкціоноване звалище, створили його місцеві мешканці, розповіли у КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».
 
"Жители несвоевременно и не по графику выносят мусор, они его должны выносить в утверждённые с администрацией их района места и этот график согласовывался непосредственно с жителями, с администрацией этого района и с предприятием, в том числе" - повідомив Євген Гулий, заступник начальника автоколони КП «КВПВ».
 
Проте не тільки у приватному секторі Салтівського району з’явилося таке звалище, у комунальному підприємстві кажуть, що в багатьох районах місцеві порушують правила благоустрою. 
 
"Такие свалки являются массовым явлением по всему городу Харькову. Предприятие ежедневно вывозит около 300-400 кубов негабаритного мусора для того, чтобы предотвратить свалки по красным линиям в первую очередь" - повідомив Євген Гулий.
 
Також, додає Євген Гулий, за створення таких звалищ у Харкові передбачені штрафи. Порушники повинні будуть сплатити 1700 гривень за те, що викидають сміття у недозволених місцях. 

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Тэги:  квбо, свалка, харьков, салтовка
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