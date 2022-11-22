22.11.2022 14:30 Віталій Хінєвіч

Лікарні Харківської області отримали 50 генераторів

Кожен медзаклад має перелаштовувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що генератори надавали лікарням МОЗ України, ХОВА, міжнародні медичні організації та волонтери.

«Лікарні мають достатній запас палива і при вимкненні електропостачання готові одразу перейти на резервне живлення від генераторів», - зазначив Максим Хаустов.

У свою чергу, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочої наради з керівниками департаментів назвав пріоритетною роботу щодо забезпечення медзакладів теплом та альтернативними джерелами живлення.

«Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати та рятувати найголовніше — життя людей. Водночас, коли в населеному пункті тривалий час не буде світла, то в лікарнях повинні бути передбачені окремі блоки, які виконуватимуть роль пунктів незламності, на зразок тих, що зараз відкриваються в Херсонській області, — додав очільник МОЗ.