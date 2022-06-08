08.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней

Более 10 тысяч человек ежедневно используют чат-бот «Харьков - Твой дом»

Об этом сообщили в Департаменте цифровой трансформации Харькова.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент цифровой трансформации Харькова, чат-ботом «Харьков - Твой дом» в «Telegram» с 4 июня 2022 года воспользовались около 53,4 тыс. пользователей.

Всего от горожан поступило около 167,5 тыс. запросов о состоянии домов, подробная информация была предоставлена ​​по 92,3 тыс. запросов.

Всего в городе около 3,5 тыс. поврежденных домов, из которых обследовали пока около 2,7 тыс., поэтому не все харьковчане могут получить информацию о состоянии жилья в полном объеме. Важно отметить, что эта работа продолжается и информация обновляется.

Директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец дала советы по эффективному пользованию чат-ботом «Харьков - Твой дом».

По ее словам, для быстрого и точного поиска информации по определенному адресу лучше воспользоваться автоматическими подсказками от бота. Для этого в поле сообщения нужно ввести @tviyDimKharkivBot и затем начинать набирать название улицы. Нужно обратить внимание, что в поиск не нужно вводить слова «улица», «проспект» и т.д., а сразу нужно начинать вводить название. С добавлением каждой буквы бот будет предлагать список адресов, из которых можно будет выбрать нужный и нажать на него, после чего человек получит необходимую информацию. Если какую-то улицу переименовали, советуют попробовать искать по старому/новому названию. В случае, если нужный адрес в списке отсутствует, это означает, что в настоящее время какая-либо информация по ней отсутствует. Поэтому нужно будет перепроверить позже.

Напомним, что благодаря чат-боту «Харьков – Твой дом» ( @tviyDimKharkivBot ) можно узнать, есть ли в доме повреждения, есть ли электричество, вода, газ, чтобы принять взвешенное решение о возвращении домой.