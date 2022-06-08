08.06.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Обстрел супермаркета в Харькове: преступление задокументировано (фото)

В Харькове международные эксперты и прокуроры провели осмотр разрушенного оккупантами здания.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, согласно данным расследования, в ночь на 8 июня 2022 года российские военнослужащие в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Харькова.

В результате обстрела обрушился фасад и перекрытие двух этажей одного из супермаркетов Индустриального района. 8 июня прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры, следователи Харьковского райоуправления полиции, эксперты-криминалисты и эксперты-взрывотехники Словацкой Республики провели осмотр места происшествия.