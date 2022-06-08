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08.06.2022  20:59   Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова подали электричество в сотни домов

Энергетики АО "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в трех населенных пунктах.

Появился свет в сотнях домов под Харьковом
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО "Харьковоблэнерго", жителям сел Благодатное, Затишье и Элитное в течение двух недель энергетики в полном объеме возобновили энергопитание. Свет появился почти в 500 домах.
 
"Под грохот близкой канонады специалисты Липецкого района электрических сетей привели в порядок разбитые линии электропередачи: заменили перебитый провод и поврежденные взрывами опоры. Из-за большого объема аварийно-восстановительных работ ремонтные бригады усилили работники из Шевченковского района, выехавшие из временно оккупированной территории", - отметили в "Харьковоблэнерго".
Источник:   ХОГА
 Тэги:  электричество, восстановление, харьков, благодатное, затишье, элитное
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