08.06.2022 20:59 Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова подали электричество в сотни домов

Энергетики АО "Харьковоблэнерго" полностью возобновили электроснабжение в трех населенных пунктах.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО "Харьковоблэнерго", жителям сел Благодатное, Затишье и Элитное в течение двух недель энергетики в полном объеме возобновили энергопитание. Свет появился почти в 500 домах.

"Под грохот близкой канонады специалисты Липецкого района электрических сетей привели в порядок разбитые линии электропередачи: заменили перебитый провод и поврежденные взрывами опоры. Из-за большого объема аварийно-восстановительных работ ремонтные бригады усилили работники из Шевченковского района, выехавшие из временно оккупированной территории", - отметили в "Харьковоблэнерго".