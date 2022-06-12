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12.06.2022  08:40   Рита Парфенова

В Малой Даниловке после прилета сгорели два коттеджа (фото)

Спасателями ГСЧС понадобилось пять часов для окончательной ликвидации возгорания.

В Малой Даниловке после прилета сгорели два коттеджа

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС, пожар в поселке Малая Даниловка стал самым масштабным из вызванных обстрелами оккупантов в субботу, 11 июня.

В Малой Даниловке после прилета сгорели два коттеджа

Вызов спасателям поступил в 17:29, чуть ранее жители Харькова сообщали, что слышали два взрыва.

К моменту прибытия пожарных в поселке горели сразу 2 частных коттеджа на общей площади 600 кв. На месте происшествия работали 9 пожарных автоцистерн и 1 автолестница.\\

В Малой Даниловке после прилета сгорели два коттеджа

Уже в 19.10 состоялась локализация огня. Однако окончательно его обуздать удалось только в 22:35.

В Малой Даниловке после прилета сгорели два коттеджа

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 11 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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