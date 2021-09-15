15.09.2021 09:27

Крашенные елки и невыполненные обещания: чем запомнился Михаил Добкин на посту губернатора Харьковщины

Один из участников мэрской гонки в Харькове Михаил Добкин четыре года занимал пост губернатора области. По результатам его деятельности можно понять, что являет собой Михаил Добкин как руководитель.



Фото из открытых источников

Михаил Добкин – один из участников мэрской гонки в Харькове. По данным социологов, он с большим отрывом занимает второе место в рейтинге вероятных кандидатов после и.о. градоначальника Игоря Терехова. Добкин не первое десятилетие в местной политике. В частности, он четыре года занимал пост губернатора области, и по результатам его деятельности можно понять, что являет собой Михаил Добкин как руководитель.

Добкин стал губернатором в 2010 году, руководить Харьковщиной его назначил президент Виктор Янукович, которого ныне обвиняют в государственной измене. Уже спустя два года, в 2012, анализируя деятельность председателя Харьковской облгосадминистрации, журналисты фиксировали целый ком невыполненных обещаний: из 27 детских садов Добкин открыл лишь 11; газ провели только в половине районов, хотя Михаил Маркович обещал, что область газифицируют полностью.



На момент губернаторства Добкина долг перед работниками завода имени Шевченко достиг 34 миллиона гривен. Это при том, что глава ХОГА обещал решить проблему. И таких результатов Добкин «достиг» лишь за два года руководства областью. Что интересно, на пресс-конференции глава ОГА браво отчитывался об отсутствии долгов перед бюджетниками, напрочь забыв о работниках завода Шевченко. Ту историю даже увековечила в песне харьковская группа «Жадан и Собаки»:



Я знаю нашого губернатора,



Він нормальний парень –



Любить гольф і плаває в ополонці.



Єдина біда – що він постійно парить



Про вихід із ситуації



Та інвесторів-японців.



Втирає щось радісно



Про стабільність та перспективу,



Про банківські кредити



Й справедливі податки.



І тому хочеться звернутися



Від імені трудового колективу:



Міша, шо за гон? Міша, де бабки?



В 2013-2014 годах, когда в Украине пылала Революция Достоинства, Михаил Добкин встал на сторону режима Януковича. Вся страна помнит харьковского губернатора в футболке с надписью «Беркут» - как раз тогда милиция зверски избивала протестующих на киевском Майдане. 20 февраля 2014 Янукович бежит в Россию. А Михаил Добкин организовывает так называемый «съезд депутатов Юго-Востока всех уровней» и вместе с ним митинг «Антимайдана» под облгосадминистрацией. На нем звучат призывы к федерализации, требуют «взять власть в регионах в свои руки». Ожидаемо, СБУ заводит на него уголовное дело и решимость Добкина резко улетучивается: сразу после съезда он бросает собранных ним же соратников и убегает в Россию. Тем временем, в Харькове происходит жесткое противостояние, буквально настоящие бои. Но губернатор области решил спрятаться «от греха подальше», понимая, что придется отвечать за содеянное.



Известный бизнесмен Александр Ярославский, вспоминая о периоде губернаторства Добкина, заявлял:



Ну и чем закончилось губернаторство Добкина? Ничем, фотографиями с рыбалки, - говорил Ярославский.



Впрочем, стоит признать, что бизнесмен не совсем справедлив в этой оценке. Для самого Михаила Добкина результаты руководства ХОГА гораздо интереснее.



Например, в 2011 году журналисты обнаружили имение в Артюховке Змиевского района. Охрана, камеры, высокий забор – классический набор жилища топ-чиновника. Местные говорили, что государственный (!) лесхоз даже красил елки вокруг имения, дабы радовать глаз губернатора. А после 20:00 в Артюховке был своеобразный комендантский час: всех, кто приближался к имению Добкина, гоняла охрана. Также соседство с главой ХОГА местным запомнилось шумными вечеринками, куда съезжались «отцы» региона. Помимо этого, у Добкина фиксировали трехэтажный особняк в Лесхозе – рекреационной зоне, где стоимость «сотки» земли на 2010 год составляла 20 тысяч долларов США. Примечательно, что в декларации Михаил Маркович скромно умалчивал и об особняке, и о даче в Артюховке. По документам губернатор жил в двухкомнатной квартире, в хрущёвке, на Салтовке. Стоит ли говорить, что Михаила Добкина там ни разу не видели?



Однако наиболее фееричным итогом руководства Добкина в Харьковской области была история с украденной землей в регионе. В первый год губернаторства Михаил Маркович браво обещал:



Очень скоро мы увидим и другие практические шаги, которые позволят нам максимально исключить возможности коррупционных схем при выделении земельных участков.



На деле же Добкин со своими подельниками вывел порядка 653 гектар земли в престижных районах Харькова, в частности в рекреационной зоне Лесопарка. По данным экс-генпрокурора Юрия Луценко, землю, которая по праву принадлежит харьковчанам, Михаил Добкин раздавал своим друзьям, членам семьи, бизнес-партнерам. Также не забывали «подкармливать» высокопоставленных правоохранителей и судей, чтобы те не мешали масштабному дерибану.



Счастливыми собственниками земли в престижных районах Харькова становились приближенные к Добкину люди, бизнес-партнеры. И последнее – судьи города Харькова и работники правоохранительной системы", - заявлял тогда Юрий Луценко.



Ныне же Добкин обещает, что когда придет к власти, раздаст жителям города по две тысячи гривен. Но почему-то о земле, стоимостью в несколько миллиардов гривен Михаил Маркович молчит.



Достаточно ли этого харьковчанам, или стоило бы присмотреться к кандидатам, которые смогут работать на бОльшее количество жителей города?