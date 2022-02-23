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23.02.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: пьяный водитель погубил четырех человек под Харьковом

В Харькове осужден виновник трагедии.

 
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации начальника отдела областной прокуратуры Андрея Жмутского, установлено, что в ночью с 8 на 9 марта 2014 года по трассе Харьков-Липцы нетрезвый мужчина за рулем Жигулей, с четырьмя пассажирами ехал в Харьков. 
 
Не учтя дорожную обстановку, возле деревни Русские Тишки он выехал на обочину и сбил двух пешеходов - мужчину и женщину, которые шли по проезжей части впереди него в попутном направлении, а затем влетел в металлический отбойник, котрый прошел сквозь салон автомобиля, убив двух мужчин-пассажиров авто. Погибшим было от 25 до 27 лет.
 
Мужчина призан виновным. Его отправили на 9 лет за решетку с лишением права вождения транспортными средствами на 3 года.
 
В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Прокуратура будет обжаловать указанный приговор в связи с несоответствием наказания по степени тяжести преступления и будет настаивать на максимальной санкции - 10 лет лишения свободы.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что водитель, насмерть сбивший 19-летнюю девушку, был пьян.
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, русские тишки, авария
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