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30.12.2021  21:51   Дмитрий Колоней

Александ Ярославский поздравил с Новым годом и пригласил на супер-матч (видео)

Президент клуба "Металлист" обратился с новогодним поздравлением к болельщикам команды.


Сайт ФК Металлист
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт "Металлиста", Александр Ярославский поздравил всех болельшиков "Металлиста" с Новым годом:
 
"Дорогие болельщики!
 
Разрешите от всей души поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, успехов, побед «Металлиста».
 
Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало.
 
 
Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи.
 
И еще. Дорогие друзья, харьковчане и все те, кто болеет за «Металлист»! Пользуясь случаем, я хочу объявить, что 28 мая 2022 года мы собираемся провести матч легенд.
 
Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между «Металлистом» образца 2005–2013 годов и «Металлистом», который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие!
 
Еще раз всех вас с Новым годом!
 
От души, ваш Александр Ярославский".
 
 
На данный момент харьковский футбольный клуб "Металлист" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.
 
Напомним, ранее мы писали, о том, что в Кубке Украины харьковский Металлист схватится с Зарей за выход в полуфинал.
 
Источник:   Сайт ФК "Металлист"
 Тэги:  ярославский, новый год, харьков, металлист
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