30.12.2021 21:51 Дмитрий Колоней

Александ Ярославский поздравил с Новым годом и пригласил на супер-матч (видео)

Президент клуба "Металлист" обратился с новогодним поздравлением к болельщикам команды.



Сайт ФК Металлист

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт "Металлиста", Александр Ярославский поздравил всех болельшиков "Металлиста" с Новым годом:

"Дорогие болельщики!

Разрешите от всей души поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья, успехов, побед «Металлиста».

Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало.

Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы. Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи.

И еще. Дорогие друзья, харьковчане и все те, кто болеет за «Металлист»! Пользуясь случаем, я хочу объявить, что 28 мая 2022 года мы собираемся провести матч легенд.

Мы пригласили всех игроков нашего клуба приехать в Харьков и сыграть матч между «Металлистом» образца 2005–2013 годов и «Металлистом», который есть у нас сегодня. Поэтому 28 мая мы приглашаем всех вас на этот суперматч. Надеюсь, вы получите огромное удовольствие!

Еще раз всех вас с Новым годом!

От души, ваш Александр Ярославский".

На данный момент харьковский футбольный клуб "Металлист" возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.