31.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Новогодний прогноз погоды в Харькове на 31 декабря, 1, 2 и 3 января

Снежная и морозная погода будет нарушена волной тепла и оттепели в первый день нового 2022 года.

В связи с поступлением теплого и влажного атлантического воздуха температура воздуха существенно повысится до оттепели. Днем 31 декабря и в течение 1 января процесс потепления будет сопровождаться выпадением осадков в виде снега с переходом в дождь и туман. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В пятницу, 31 декабря, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...-6°С, днем -2°...-4°С (температура комфорта -8°С).



В субботу, 1 января, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Днем и вечером будет идти дождь. Ночью небольшие осадки. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°С, днем -1°...+4°С (температура комфорта -4°С).



В воскресенье, 2 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью ожидается мелкий дождь со снегом, которому утром на смену придет снег. Во второй половине дня осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от +1° до -7° (температура комфорта -13°С).



В понедельник, 3 января, погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег. Днем осадки (снег и дождь). К вечеру мелкий снег может пойти сильнее. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9°...-14°С, днем 0°...-5°С (температура комфорта -12°С).