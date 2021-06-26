В Харькове хмельной персонаж бегал по машинам и чем это закончилось (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел специфический инцидент.
Пьяный неадекват решил, что он имеет право побегать по машинам.
Он попер, шагая по капотам и крышам легковушек.
Судя по видео, долго терпеть это водители не стали, так как вскоре персонаж уже убегал от двух автолюбителей, которые кулаками вдолбили ему, что негоже путать мостовую с автомобилями.
Впрочем, судя по его состоянию, он, глядя в зеркало, может и не вспомнить, за что ему намяли бока и не только.
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Деятельность в «авральном» режиме способна дать превосходные результаты! Но в личных отношениях африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное.
Выходные будут жаркими, но с внезапными кратковременными дождями.
Если верить хроникам, 26 июня 1498 года, в Китае появилась первая зубная щетка.
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