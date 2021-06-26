26.06.2021 15:04

В Харькове хмельной персонаж бегал по машинам и чем это закончилось (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел специфический инцидент.

Пьяный неадекват решил, что он имеет право побегать по машинам.

Он попер, шагая по капотам и крышам легковушек.

Судя по видео, долго терпеть это водители не стали, так как вскоре персонаж уже убегал от двух автолюбителей, которые кулаками вдолбили ему, что негоже путать мостовую с автомобилями.

Впрочем, судя по его состоянию, он, глядя в зеркало, может и не вспомнить, за что ему намяли бока и не только.