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26.06.2021  15:04   

В Харькове хмельной персонаж бегал по машинам и чем это закончилось (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел специфический инцидент.

Пьяный неадекват решил, что он имеет право побегать по машинам.

Он попер, шагая по капотам и крышам легковушек.

Судя по видео, долго терпеть это водители не стали, так как вскоре персонаж уже убегал от двух автолюбителей, которые кулаками вдолбили ему, что негоже путать мостовую с автомобилями.

Впрочем, судя по его состоянию, он, глядя в зеркало, может и не вспомнить, за что ему намяли бока и не только. 

 

Тэги:  дебош, хулиганство, харьков, дтп, авария
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