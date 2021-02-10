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10.02.2021  13:42   

В Харькове вторые сутки ищут пропавшего ребенка

Мальчик любил лазить по заброшенным объектам и никогда не уходил из дома

 
В Харькове продолжаются поиски 15-летнего Антона Логвинова, который 8 февраля вечером ушел из дома на 23 Августа. Об этом сообщали СМИ, соцсети и поисковой-спасательный отряд "Милена". 
 
По словам родственников подростка он никогда не сбегал из дома и звонил матери каждый час. Женщина начала волноваться, когда в очередной раз он с ней не связался.
 
Последний раз смартфон показывал его местонахождение у церкви возле Института низких температур.
 
Его знакомые рассказали, что подростку нравилось бродить по заброшенным объектам. Также известно, что 2 февраля Антон показывал своему другу в мессенджерах фото, на которых он был в каких-то подвалах или "катакомбах". Возможно, снимки сделаны в коллекторах Саржиного яра. 
 
В пресс-службе областного управления Нацполиции сообщили, в поисках Антона Логвинова участвуют около 500 правоохранителей. 
 
Напомним, Антона Логвинов пропал вечером 8 февраля. Подросток был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.
 
 
Тэги:  пропал ребенок, поисковый отряд, харьков, антон логвинов
 
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