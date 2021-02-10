10.02.2021 13:42

В Харькове вторые сутки ищут пропавшего ребенка

Мальчик любил лазить по заброшенным объектам и никогда не уходил из дома

В Харькове продолжаются поиски 15-летнего Антона Логвинова, который 8 февраля вечером ушел из дома на 23 Августа. Об этом сообщали СМИ, соцсети и поисковой-спасательный отряд "Милена".

По словам родственников подростка он никогда не сбегал из дома и звонил матери каждый час. Женщина начала волноваться, когда в очередной раз он с ней не связался.

Последний раз смартфон показывал его местонахождение у церкви возле Института низких температур.

Его знакомые рассказали, что подростку нравилось бродить по заброшенным объектам. Также известно, что 2 февраля Антон показывал своему другу в мессенджерах фото, на которых он был в каких-то подвалах или "катакомбах". Возможно, снимки сделаны в коллекторах Саржиного яра.