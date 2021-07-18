ДТП: В Харькове в аварии пострадали пять человек (видео, фото)

Причины столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.
Около пяти часов вечера в субботу, 17 июля, в Харькове произошла авария с большим количеством пострадавших, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
На перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Daewoo.
В столкновении пострадали пять человек: трое пассажиров Renault и два пассажира Daewoo. Медики скорой помощи госпитализировали всех в лечебные учреждения.
Оба автомобиля получили значительные повреждения. Судя по расположению повреждений – у Daewoo разбит капор, у Renault смяты боковые двери, – легковушка врезалась в бок микроавтобуса.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Очевидцы аварии разместили фото и видео с места ДТП в соцсетях. На кадрах видео показан один из пострадавших – мужчина, у которого с рукой и шеей. Также по словам очевидцев в одном из авто были дети, они не пострадали.
Ранее РЕДПОСТ писал, что на перекрёстке улиц Матюшенко и Шевченко «встретились» две иномарки.
Комментариев: 0
Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажность:
давление:
ветер: