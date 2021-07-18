18.07.2021 12:03 Рита Парфенова

ДТП: В Харькове в аварии пострадали пять человек (видео, фото)

Причины столкновения устанавливала следственно-оперативная группа.



дтп, харьков

Около пяти часов вечера в субботу, 17 июля, в Харькове произошла авария с большим количеством пострадавших, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На перекрестке улиц Библика и Северина Потоцкого случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Renault и легкового автомобиля Daewoo.

В столкновении пострадали пять человек: трое пассажиров Renault и два пассажира Daewoo. Медики скорой помощи госпитализировали всех в лечебные учреждения.

Оба автомобиля получили значительные повреждения. Судя по расположению повреждений – у Daewoo разбит капор, у Renault смяты боковые двери, – легковушка врезалась в бок микроавтобуса.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Очевидцы аварии разместили фото и видео с места ДТП в соцсетях. На кадрах видео показан один из пострадавших – мужчина, у которого с рукой и шеей. Также по словам очевидцев в одном из авто были дети, они не пострадали.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на перекрёстке улиц Матюшенко и Шевченко «встретились» две иномарки.