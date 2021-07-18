Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 18 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.
10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 июля составляет 148 941 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
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