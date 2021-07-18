18.07.2021 10:53 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 18 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло два человека.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом.



10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 июля составляет 148 941 человек.



Из них:

3 578 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);

144 762 человек выздоровели (за сутки – 32 человека);

601 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 23 человека).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

10 – жители Харьковского района (в том числе 10 харьковчан);

1 – Купянского.

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».