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18.07.2021  10:11   

Аварийное отключение воды в Харькове 18 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 18 июля 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №6, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (стояк) до 20:00 18 июля.

Московский район:
пр. Московский, 89 (спаренный стояк) до 17:00 19 июля;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 32-а-б, 34-а, в, 34-в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк), до 20:00 18 июля.

Новобаварский район:
ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомыжская (ч/с), ул. Карамзина (ч/с), ул. Черноземная (ч/с) до 20:00 18 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №3, стояк), 187 (п. №4, стояк),  ул. Костычева, 3 (п. №1) до 20:00 19 июля.

Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 71-б, 73-а (п. №1, стояк), 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), 79, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 58 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №5, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №4, стояк), 28, 34,  ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июля.

Напомним, 17 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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