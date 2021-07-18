Аварийное отключение воды в Харькове 18 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №6, стояк), ул. Академика Павлова, 311 (стояк) до 20:00 18 июля.
Московский район:
пр. Московский, 89 (спаренный стояк) до 17:00 19 июля;
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк) ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 32-а-б, 34-а, в, 34-в, ул. Гвардейцев Широнинцев, 47 (п. №1, стояк), до 20:00 18 июля.
Новобаварский район:
ул. Даргомыжского (ч/с), ул. Новодаргомыжская (ч/с), ул. Карамзина (ч/с), ул. Черноземная (ч/с) до 20:00 18 июля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 136 (п. №3, стояк), 187 (п. №4, стояк), ул. Костычева, 3 (п. №1) до 20:00 19 июля.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 19 июля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 71-б, 73-а (п. №1, стояк), 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 78-б (п. №3, стояк), 79, пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 58 (п. №3, стояк), пр. Науки (Ленина), 82 (п. №5, стояк), ул. Архитекторов, 26 (п. №4, стояк), 28, 34, ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 18 июля.
Напомним, 17 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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