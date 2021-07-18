18.07.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 18 июля

Гороскоп на сегодня хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко. Словом, не расслабляйтесь и не разменивайтесь на пустяки, и тогда любая задача окажется вам по плечу. Это же относится и к любви: хотя день не склоняет к флирту, однако если это все-таки произойдет – вероятность романа весьма велика. Особенность этого дня такова, что главная трудность – вызвать первый интерес. Если же это вам удалось, дальше отношения будут развиваться стремительно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Овна окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды говорят, что если Овен не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Тельцу мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Тельца в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Тельцу бодрый настрой и заставит мобилизоваться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сами они могут иметь другое мнение на этот счет. Их активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, они быстро это исправят. День наделяет Близнецов пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, они рискуют до вечера клевать носом. Если же Близнецы заставят себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеют: день пройдет насыщенно и интересно.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Рака потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Раку удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.



Лев (24 июля – 23 августа)

Льву будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Льва будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате Лев, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Воскресенье звезды советуют Деве посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у нее запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно – будет легче найти компромисс. Если же работа Девы не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., ей стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не стоит надеяться только на себя – им может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Весы будут слишком завалены делами, и им придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Весы не знают, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Весы сумеют избежать ошибок и выполнить то, что задумали.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Скорпиона хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Скорпиона будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В течение дня Стрелец неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому Стрельцу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Ситуация в целом обещает складываться для Козерога замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и Козерог имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Козерога удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Водолею стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды советуют Водолею: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы сумеют убедить кого угодно в чем угодно – если они в этом лично заинтересованы. Их коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Рыбы сумеют преподнести как захватывающий детектив, а их фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Рыб это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Рыбы, не найти!