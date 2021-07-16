16.07.2021 16:13

Педагоги и работники культуры получат надбавки к зарплате

14 июля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.

В частности, были увеличены надбавки за престижность труда для педагогов Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия».

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы — директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, по инициативе и.о. Харьковского городского головы Игоря Терехова, в связи с перевыполнением доходной части бюджета Харьковской городской территориальной громады в бюджете города предусмотрели 47,2 млн грн на надбавки за престижность труда педагогическим работникам и работникам учреждений культуры.

Таким образом надбавка была повышена с 5 до 15 %. Это плюс 700-1000 гривен к зарплате учителя каждый месяц.

Данное решение поддержало большинство депутатского корпуса, представители всех политических сил. Однако некоторые не упустили возможность попиариться на благом деле.

В одном из ТГ-каналов, аффилированном с Блоком Светличной, на днях была опубликована следующая информация: «По инициативе Блока Светличной «Разом!» педагоги Харькова будут получать 15% надбавки за престижность труда. До сих пор надбавка педагогам в нашем городе была самой маленькой в стране — 5%. Первые выплаты ожидаются уже в сентябре».

Вот так отдельные политики делают себе имидж, не гнушаясь приписывать себе мифические заслуги.

Впрочем, для Блока Светличной это не впервые. Ранее они уже рассказывали, что благодаря им была открыта 30-я станция метро «Победа». К своим заслугам они отнесли и Региональный центр услуг, и Прозрачные Офисы, и даже мусорный полигон в Дергачах.