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16.07.2021  16:13   

Педагоги и работники культуры получат надбавки к зарплате

14 июля депутаты горсовета внесли изменения в бюджет Харьковской городской территориальной громады на 2021 год.

В Харькове добавят зарплаты учителям и работникам культуры
 
В частности, были увеличены надбавки за престижность труда для педагогов Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия».
 
Как сообщила заместитель Харьковского городского головы — директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, по инициативе и.о. Харьковского городского головы Игоря Терехова, в связи с перевыполнением доходной части бюджета Харьковской городской территориальной громады в бюджете города предусмотрели 47,2 млн грн на надбавки за престижность труда педагогическим работникам и работникам учреждений культуры.
 
Таким образом надбавка была повышена с 5 до 15 %. Это плюс 700-1000 гривен к зарплате учителя каждый месяц.
 
Данное решение поддержало большинство депутатского корпуса, представители всех политических сил. Однако некоторые не упустили возможность попиариться на благом деле.
 
В одном из ТГ-каналов, аффилированном с Блоком Светличной, на днях была опубликована следующая информация: «По инициативе Блока Светличной «Разом!» педагоги Харькова будут получать 15% надбавки за престижность труда. До сих пор надбавка педагогам в нашем городе была самой маленькой в стране — 5%. Первые выплаты ожидаются уже в сентябре».
 
Вот так отдельные политики делают себе имидж, не гнушаясь приписывать себе мифические заслуги.
 
Впрочем, для Блока Светличной это не впервые. Ранее они уже рассказывали, что благодаря им была открыта 30-я станция метро «Победа». К своим заслугам они отнесли и Региональный центр услуг, и Прозрачные Офисы, и даже мусорный полигон в Дергачах.
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  харьков, педагоги, игорь терехов
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