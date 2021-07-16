16.07.2021 16:49

Куда сходить на выходных в Харькове: богатыри, рыбалка и футбол

Эффектные и зрелищные мероприятия Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , с 13 по 18 июля 2021 года харьковский велотрек "Динамо" принимает Открытый чемпионат Украины среди юношей, девушек, младших юношей и младших девушек. Всего в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из 8 областей Украины и города Киева.

16-18 июля на Рогозянском водохранилище (водохранилище на реке Уды, расположенное в Золочевском районе Харьковской области) состоится Открытый чемпионат Харькова по ловле рыбы фидером.

В субботу, 17 июля, в 14:00 по адресу ул. Героев Труда, 9 (парковка у магазина "ШОК") состоится Всеукраинский турнир по стронгмену "Богатырь Харькова". Бороться за победу будут сильнейшие атлеты-богатыри Украины.

В 18:00 на стадионе "Солнечный" (поселок Пятихатки, Белгородское шоссе) состоится товарищеская игра между харьковским "Металлистом" и ФК "Тростянец". Вход свободный.

Напоминаем, ранее мы сообщали, то в субботу 17 июля пройдет развлекательное мероприятие "Экватор лета"