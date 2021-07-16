Главная Новости Харькова Спорт Куда сходить на выходных в Харькове: богатыри, рыбалка и футбол
16.07.2021  16:49   

Куда сходить на выходных в Харькове: богатыри, рыбалка и футбол

Эффектные и зрелищные мероприятия Харькова.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, с 13 по 18 июля 2021 года харьковский велотрек "Динамо" принимает Открытый чемпионат Украины среди юношей, девушек, младших юношей и младших девушек. Всего в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов из 8 областей Украины и города Киева.
 
16-18 июля на Рогозянском водохранилище (водохранилище на реке Уды, расположенное в Золочевском районе Харьковской области) состоится Открытый чемпионат Харькова по ловле рыбы фидером.
 
В субботу, 17 июля, в 14:00 по адресу ул. Героев Труда, 9 (парковка у магазина "ШОК") состоится Всеукраинский турнир по стронгмену "Богатырь Харькова". Бороться за победу будут сильнейшие атлеты-богатыри Украины.
 
В 18:00 на стадионе "Солнечный" (поселок Пятихатки, Белгородское шоссе) состоится товарищеская игра между харьковским "Металлистом" и ФК "Тростянец". Вход свободный.
 
Напоминаем, ранее мы сообщали, то в субботу 17 июля пройдет развлекательное мероприятие "Экватор лета"
Тэги:  досуг, богатырские игры, харьков, рыбалка, спорт, футбол
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.12 Власть В Индустриальном районе появится центр досуга молодежи 05.11 ЖКХ В ККЗ «Украина» начнется большая перестройка (ФОТО) 19.02 Образование Во Дворце пионеров делают роботов, телепрограммы и будут рисовать мультики (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 