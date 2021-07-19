Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 июля

На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
В проследние дни антициклона будет на пару градусов жарче, чем было на прошлой неделе. Однако под влиянием термической конвекции в малоградиентное поле пониженного давления возрастет вероятность дождей. Осадки распределяются очень неравномерно и локально, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+29°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +37°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +30°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Будет наблюдаться абсолютно безопасная обстановка на Солнце. Магнитных бурь не ожидается, для беспокойства о самочувствии нет никаких оснований.
Народные приметы. Если встать пораньше и пройтись по утренней росе – это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.
Облака пожелтели – будет дождь.
Месяц кажется зеленоватым – в ближайшие дни начнутся дожди, кажется большим и туманным – возможно похолодание, блестящим и белым – будет холодная погода без осадков.
В этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".
День будет продуктивным при условии, что вы преодолеете свою лень. Зато если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажность:
давление:
ветер: