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19.07.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 19 июля

На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Погода в Харькове на понедельник, 19 июля 2021 года

В проследние дни антициклона будет на пару градусов жарче, чем было на прошлой неделе. Однако под влиянием термической конвекции в малоградиентное поле пониженного давления возрастет вероятность дождей. Осадки распределяются очень неравномерно и локально, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+29°C (ощущается как +25°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +32°...+34°C (ощущается как +37°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 51%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +30°...+27°C (ощущается как +33°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Будет наблюдаться абсолютно безопасная обстановка на Солнце. Магнитных бурь не ожидается, для беспокойства о самочувствии нет никаких оснований.

Народные приметы. Если встать пораньше и пройтись по утренней росе – это укрепит здоровье на долгие годы. Кроме того, такая процедура прибавляет сил.

Облака пожелтели – будет дождь.

Месяц кажется зеленоватым – в ближайшие дни начнутся дожди, кажется большим и туманным – возможно похолодание, блестящим и белым – будет холодная погода без осадков.

В этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть, если 19 июля дождь, то и осень будет дождливой: "Макрида мокра - и осень мокра".

Тэги:  погода в харькове, харьков
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