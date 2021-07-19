19.07.2021 07:00 Рита Парфенова

Сысоев день: что нужно делать 19 июля

Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.

19 июля старались встать пораньше и пройтись босиком по росе. Она придавала сил, бодрости, дарила человеку крепкое здоровье. «Сысой – ходи по росе босой», – говорили в народе.



«Если красна девица ею умоется – быть ей весь век молодой, да румяной. Если мужик, уставший от летней страды, приляжет с утра на траву – сам не заметит, откуда силы возьмутся. А коль ребенок на росном лугу порезвится от души – ни одна хворь к нему не пристанет», – говорили в народе.



Знали о полезных свойствах сысоевской росы и опытные знахари. Рано утром выходили они на луг, собирали драгоценную влагу и хранили ее весь год. Росой лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А уж если смешать ее с целебными травами – получится сильное снадобье.



Также в этот день...



В 1650 году турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.



1695 – в Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» публикуются первые брачные объявления. Причем цель матримониальных планов желающих вступить в брак вполне соответствовала названию издания: «Джентльмен 30 лет от роду, объявляющий, что он обладает значительным состоянием, желает жениться на молодой даме с состоянием приблизительно в 3 000 фунтов и готов заключить на этот счет соответствующий контракт», «Молодой человек 25 лет, имеющий прибыльное дело, которому отец готов выделить 1 000 фунтов, охотно вступил бы в брак, соответствующий его положению. Родители воспитали его в вере, и он отличается трезвым поведением».



1799 – найден Розеттский камень, благодаря которому Шампольону удалось расшифровать древнеегипетский язык.



1814 – английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зеленый континент Австралией (через 24 часа после публикации книги он скончался).



1814 – родился Сэмюэль Кольт, изобретатель шестизарядного револьвера.



1822 – французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию.



1825 – в день отъезда Анны Петровны Керн из Тригорского Пушкин вручил ей стихотворение «К*» («Я помню чудное мгновенье»). Через 15 лет композитор Глинка написал романс на эти слова и посвятил его женщине, в которую был влюблен, – дочери Анны Керн Екатерине.



1834 – родился Эдгар Дега, французский художник, график и скульптор.



1893 – родился поэт Владимир Маяковский.



1908 – в Лондонском соборе Святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду (первую из трех в Лондоне), произнес фразу: «Главное – не победа, а участие».



1926 – Екатеринослав переименован в Днепропетровск. А с мая 2016-го в рамках выполнения закона о декоммунизации город стал называться Днипро.



1934 – родился Александр Ширвиндт, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.



1935 – родился Василий Ливанов, советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.



1938 – родился Вахтанг Кикабидзе, профессиональный эстрадный певец, киноактер, сценарист, кинорежиссер, автор многих песен.



1952 – Президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV Летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.



1971 – родился Виталий Кличко, украинский боксер супертяжелой весовой категории, Чемпион мира по боксу, ныне мэр Киева.



1976 – родился Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения («Шерлок»).



1980 – в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры, которые бойкотировали многие государства мира из-за вторжения Советского Союза в Афганистан



1996 – в Атланте начались XXVI Олимпийские игры, в которых приняло участие рекордное количество спортсменов – 10 744 человека (7 060 мужчин и 3 684 женщины). Интерес к ним был так велик, что франкоязычная государственная телестанция «Суисс 4» транслировала их без перерыва с 19 июля и до закрытия 5 августа 16 дней 22 часа и 45 минут.



2003 – первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.



Именины отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Марина, Марфа (Марта), Ульяна, Феликс.