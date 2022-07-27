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27.07.2022  21:50   Дмитрий Колоней

Що буде з курсом долара: прогноз експерта

Фахівець пояснює, від чого буде залежати девальвація національної валюти.

Що буде з курсом долара: прогноз експерта
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ТСН, експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз зазначає, що гривня і надалі девальвуватиме. Проте наскільки, це - залежить від економічної політики Кабміну та НБУ.
 
"За правильних та скоординованих дій НБУ, Мінфіну, взагалі влади до кінця року матимемо не більше 40 грн/$, якщо брати ринковий курс", - пояснив експерт. 
 
Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначає, що попри економічні негаразди, в Україні зростає попит на іноземні товари, через що прогнозується зростання долара. 
 
"Тож у майбутньому Національному банку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара", - каже Ваврищук. 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  курс доллара, прогноз, украина
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