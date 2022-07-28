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28.07.2022  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 28 липня

У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.

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Удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +28°...+29°C (відчувається як +31°C). Вітер захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +27°...+23°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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