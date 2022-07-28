28.07.2022 06:00

Прогноз погоди у Харкові на 28 липня

У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.

Удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 1%. Температура повітря +19°...+25°C (відчувається як +23°C). Вітер північно-захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.



Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 38%. Температура повітря +28°...+29°C (відчувається як +31°C). Вітер захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.



Увечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 26%. Температура повітря +27°...+23°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-захІдний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.