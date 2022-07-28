28.07.2022 06:34

Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У відносинах з людьми багато що може дратувати Овна, виливаючись у суперечки та боротьбу амбіцій. Не виключено, що в якомусь питанні Овен захоче докопатися до істини – у цьому випадку своїми нескінченними розглядами він здатний будь-кого вивести з себе! Зірки радять йому зосередитись на справах, в яких Овен все вирішує сам, таких як наука, навчання чи власний бізнес. У них він випромінюватиме впевненість у собі і здатний досягти непоганих результатів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільцеві не варто приймати відповідальні рішення і робити серйозні кроки – є можливість помилитися. Можливо, у нього мало інформації в якомусь питанні чи ця інформація неправильна. Крім того, у справах Телець не має достатньої рішучості – він може вагатися з приводу, не знаючи, як вчинити. Тож Тельцю треба не діяти, а лише планувати майбутні дії. І збирати відсутні відомості - згодом це йому знадобиться.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

У Близнюках може прокинутися бажання когось покритикувати, але піддаватися цьому не варто! День наділяє їх підвищеною уважністю до дрібниць, так що в очі їм будуть кидатися навіть найменші помилки оточуючих. Втім, і до себе Близнюки можуть виявляти самокритичність. Щоб не провести цей день у рятуванні від неіснуючих недоліків, їм треба перестати дивитися на кожну порошинку в мікроскоп. Змиріться з недосконалостями і просто насолоджуйтесь життям!

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний несподівано дізнатися про щось нове і цікаве для себе, причому ця інформація може виявитися як зі знаком «плюс», так і зі знаком «мінус». День схиляє його до того, щоб бути у центрі спілкування та вміти не лише говорити самому, а й уважно слухати. Зірки радять йому діяти за формулою: "Чаще користуйся вухами, ніж мовою". Наслідуючи цю пораду, Рак може стати володарем чиїхось секретів, планів, ідей або просто отримати хорошу їжу для роздумів.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев схильний говорити те, що думає, прямо в обличчя! І йому буде що сказати, адже день наділяє його здатністю помічати навіть найменші недоліки. З одного боку, прямолінійність здатна допомогти Леву вирішити якісь проблеми, проте вона може і спровокувати нові. Щоб уникнути конфліктів, зірки радять Леву звести спілкування до мінімуму, переключившись на розгрібання робочих завалів, приготування їжі, прибирання, шопінг та інші повсякденні справи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві не слід розслаблятися: від її уважності, передбачливості та недовірливості може залежати багато. Що б Діва не робила, їй слід діяти так, якби це було підписання важливого договору, в якому потрібно перевірити кожну букву і знайти можливу каверзу. Якщо ніякої каверзи немає - відмінно. Набагато гірше, якщо Діва не помітить небезпечну пастку. Така особливість сьогоднішнього дня – Діві необхідно бути настороже, інакше її безтурботністю хтось тут же скористається у своїх інтересах.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам слід бути обережними: вони можуть виявитися об'єктом критики або навіть зазіхання на свої права. Не виключені також розгляди, позови або інші спірні питання, в які Терези ризикують виявитися втягнутими. Насамперед непорозуміння можуть бути пов'язані з грошима та майном Терезів, проте можливі й робочі конфлікти, та інші протистояння з оточуючими. Щоб день не пройшов на точці кипіння, Терезам слід бути дипломатом, старанно обминаючи гострі кути. А будь-які позови та розгляди відкласти до кращих часів.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде строгий, але справедливий, – принаймні так йому здаватиметься. Він рішуче братиметься за справи, і відсутність ентузіазму в інших здатний прирівняти до саботажу. Що ж до оточуючих, то їм нелегко змиритися з командирським настроєм Скорпіона. Зірки попереджають Скорпіона про те, що якщо він дійсно хоче досягти результату, йому варто вибрати більш гнучкий підхід. Найкраще для управління оточуючими підійде вдосконалений метод батога і пряника: «Дрікай наодинці, а хвали публічно».

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У Стрільця є шанс відчути гармонію із собою та зі світом! День наділяє його рівновагою думок і почуттів, завдяки чому Стрілець чудово ладнатиме з оточуючими. У розмові він налаштований більше слухати, аніж говорити, тонко відчуваючи співрозмовника. Саме тому зірки радять Стрільцеві поговорити з кимось до душі, щоб прояснити спірні питання, попросити вибачення або освідчитися в коханні. Щирість Стрільця здатна творити чудеса, вона – його чарівний ключ до людських сердець та душ.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп дає Козерогу шанс різко змінити свою думку про щось або про когось. Можливо, виною тому буде нова інформація, а можливо – логічні роздуми самого Козерога. Або якісь події, що розвивалися насамперед в одному напрямку, раптом кардинально змінять свій вектор. Так чи інакше, Козерогу варто приготуватися до того, що переконання часом здатні змінюватися, і навіть непорушні речі раптом можуть обернутися абсолютно несподіваною стороною.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде педантичним і уважним, як ніколи! Від його пильного погляду ніщо не сховається. Гороскоп обіцяє Водолію чудові можливості в роботі, що потребує повної зосередженості, – наприклад, у бухгалтерській справі, у навчанні чи науці. А от з оточуючими йому нелегко порозумітися – Водолій буде настільки занурений у свої думки, що виринути на поверхню для світської розмови йому буде нелегко.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки радять Рибам позбутися чогось старого і набридлого, щоб, згідно з вченням фен-шуй, звільнити у своєму житті місце для нового. Для цього Рибам варто зайнятися прибиранням і безжальним викиданням на смітник непотрібних речей. Звільнивши свої шафи від покладів сміття, Риби відчують полегшення. Втім, так само Риби можуть звільнитися і від чогось ще – приміром, від вантажу провини, погаслих почуттів чи нездійсненних планів.