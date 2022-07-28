28.07.2022 07:30

28 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

28 липня Україна відзначає День Української Державності.

Цього року День Української Державності відзначається вперше - свято встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року, підписаним під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України

Свято припадає на 28 липня – день, коли церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, який започаткував християнізацію Давньої Русі.

День Української Державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів.

Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці Давньоруської держави – міста Києва та подіями, пов’язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурно-релігійного простору.

Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна.

* * *



Щороку 28 липня у багатьох країнах проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом. Датою його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.



Перший подібний День було проведено у 2008 році з ініціативи Міжнародного альянсу боротьби з гепатитом. У 2011 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла цю дату у свій календар, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом набув офіційного статусу.



День має і свій символ – «Три мудрі мавпи» – і відповідний девіз – «нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу», як показник ставлення сучасного суспільства до проблеми гепатиту – тобто її ігнорування.



Тому проведення Всесвітнього дня боротьби з гепатитом спрямоване насамперед на привернення уваги широкому загалу та фахівців до зазначеної проблеми, підвищення зацікавленості громадян кожної країни у проведенні профілактичних заходів. Застосування гігієнічних знань на практиці кожною людиною, визнання важливості імунопрофілактики гепатитів А та В, а також участь у проведенні щеплених компаній дозволить зберегти здоров'я населення не лише кожної окремої країни, а й населення планети загалом.

Також цього дня

28 липня 1586 року Сер Томас Герріот привіз до Європи картоплю.



1851 – вперше у світі сфотографовано (запечатлено на дагеротипі) повне сонячне затемнення.



1858 – службовець британської адміністрації в Індії Вільям Хершель вперше використав відбитки пальців як засіб ідентифікації особистості.



1858 - французький фотограф і карикатурист Фелікс Надар, який запатентував в 1855 ідею використання аерофотографії для виготовлення карт і цілей розвідки, зробив першу в світі аерофотозйомку, зробивши для цього підйом на аеростаті. З цієї нагоди була поширена сатирична літографія, на якій було зображено Надар, який фотографує Париж із кошика повітряної кулі, під назвою «Надар піднімає фотографію до висот мистецтва».



1862 - у штаті Монтана (США) знайдено золото, що викликало золоту лихоманку.



1909 – народилася Енне Бурда, німецька авторка журналу «Burda moden».



1914 – почалася Перша світова війна – одне із найбільш широкомасштабних збройних конфліктів історія людства (28 липня 1914 – 11 листопада 1918).

1922 – народився Жак Пікар, швейцарський океанолог, один з двох людей, хто побував на дні Маріанської западини.



1940 – народився Володимир Симоненко, український джазовий піаніст, музикознавець



1943 – народився Річард Вілльям Райт, британський співак, піаніст, продюсер, композитор, учасник гурту Pink Floyd



1951 – народився Сантьяго Калатрава, іспанський архітектор.



1987 – народився Євген Хачеріді, український футболіст, гравець національної збірної України та київського «Динамо».



1991 – створено Спілку офіцерів України.

2014 – українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Іменини відзначають: Василь, Володимир, Петро.