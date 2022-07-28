28.07.2022 08:07 Рита Парфенова

По селищу в Харківській області завдано авіаудару (відео)

На півночі Харківської області ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Також окупанти вели повітряну розвідку БпЛА для уточнення положення наших військ і корегування вогню.

На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове.

На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка.

Раніше ми писали, що за допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ окупанти намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.