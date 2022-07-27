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27.07.2022  09:28   Рита Парфенова

Ворог будує понтонні переправи у Харківській області

За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ окупанти намагаються покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших.
 
На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших.

Нагадаємо, знешкоджена розвідувальна група ворога, яка намагалася розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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