Обстріл Чугуєва: окупанти зруйнували багатоповерховий будинок

Біля шостої години ранку ворог обстріляв місто Чугуєв.
Кількість жертв поки що невідома. розповіла мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає РЕДПОСТ.
«Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється», – написала вона в своєму Телеграмі.
Городян просять максимально обмежити пересування містом. За можливості триматися поблизу укриттів.
У зв’язку з обстрілами сьогодни у Чугуєві не буде ходити транспорт. «Сьогодні, враховуючи небезпечну ситуацію, міські рейси не виконуватимуться. Завтра, у п'ятницю, 29 липня, якщо вирішить ситуація, ми плануємо виконувати перевезення за розкладом», – повідомили у АТР 16350.
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