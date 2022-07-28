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28.07.2022  08:19   Рита Парфенова

Обстріл Чугуєва: окупанти зруйнували багатоповерховий будинок

Біля шостої години ранку ворог обстріляв місто Чугуєв.

Новини Харкова: у Чугуєві окупанти зруйнували багатоповерховий будинок

Кількість жертв поки що невідома. розповіла мер Чугуєва Галина Мінаєва, передає РЕДПОСТ.

«Наразі маємо повідомлення про одразу декілька ворожих влучань в різних мікрорайонах міста. Вже точно відомо про руйнування житлових будинків, наявність та кількість постраждалих уточнюється», – написала вона в своєму Телеграмі.

Новини Харкова: у Чугуєві окупанти зруйнували багатоповерховий будинок

Городян просять максимально обмежити пересування містом. За можливості триматися поблизу укриттів.

У зв’язку з обстрілами сьогодни у Чугуєві не буде ходити транспорт. «Сьогодні, враховуючи небезпечну ситуацію, міські рейси не виконуватимуться. Завтра, у п'ятницю, 29 липня, якщо вирішить ситуація, ми плануємо виконувати перевезення за розкладом», – повідомили у АТР 16350.

Источник:   Телеграм/Галина Мінаєва
 Тэги:  обстрел, харьков, чугуев, агрессия россии
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