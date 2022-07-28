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28.07.2022  08:33   Рита Парфенова

Про ракетний обстріл Харкова опівночі 28 липня розповів Ігор Терехов

Одразу після опівночі російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову


РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, потушенных нашими спасателями. Информации о пострадавших на данный момент нет», - написав він.

У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежі після обстрілів сталися у Немишлянському та Київському районі міста, рятувальники оперативно їх ліквідували. Були частково пошкодженні об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 28 липня ворог обстріляв місто Чугуєв, є влучення в житлову багатоповерхівку.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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