Про ракетний обстріл Харкова опівночі 28 липня розповів Ігор Терехов

Одразу після опівночі російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов розповів у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
«Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу же после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, потушенных нашими спасателями. Информации о пострадавших на данный момент нет», - написав він.
У прес-службі ДСНС повідомили, що пожежі після обстрілів сталися у Немишлянському та Київському районі міста, рятувальники оперативно їх ліквідували. Були частково пошкодженні об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 28 липня ворог обстріляв місто Чугуєв, є влучення в житлову багатоповерхівку.
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