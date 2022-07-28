Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 28 липня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.
Гуманітарну допомогу, як і раніше, можна безкоштовно отримати на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».
Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.
Нагадаємо, обласний логістичний центр Харківщини передає продукти місцевим радам, які організовують роздачу допомоги населенню.
Комментариев: 0
Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
влажность:
давление:
ветер: