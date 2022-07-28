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28.07.2022  08:52   Рита Парфенова

Адреси видачі гуманітарної допомоги у Харкові на 28 липня

Адреси пунктів видачі «Укрпошти» та «Нової пошти», які працюватимуть сьогодні на видачу гуманітарної допомоги.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

Гуманітарну допомогу, як і раніше, можна безкоштовно отримати на пунктах видачі «Нової пошти» та «Укрпошти».

Містян просять не створювати черги, це може бути небезпечно.

Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги

«Укрпошта»

час роботи: 9:00-16:00

  • №82, просп. Героїв Харкова, 210 (колишній Московський проспект);
  • №46, пров. Перемоги, 2;
  • №91, вул. Харківських дивізій, 20;
  • №172, вул. Грицевця, 29.

«Нова Пошта»

  • час роботи: 9:00-16:00
  • №137, вул. Ахсарова, 21;
  • №51, вул. Бакуліна, 14;
  • №140, пров. Піскунівський, 4;
  • №99, просп. Гагаріна, 176;
  • №65, просп. Героїв Сталінграда, 169/24;
  • №67, вул. Гвардійців Широнінців, 30;
  • №71, просп. Тракторобудівників, 86/137;
  • №62, вул. Амосова, 11А;
  • №102, вул. Краснодарська, 181Б.

гуманитарная помощь в Харькове

Нагадаємо, обласний логістичний центр Харківщини передає продукти місцевим радам, які організовують роздачу допомоги населенню.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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