28.07.2022 08:58 Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по двом районам Харкова: інформація ХОВА

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова.



t.me/synegubov

Про це голова ХОВА Олег Синегубов повідомив в оперативній інформації на ранок 26 липня, передає РЕДПОСТ.

Він додав, що пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.

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Також після шостої ранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби.

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У Чугуївському районі вчора ввечері смт Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.



Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області.



У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.



Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів 3 постраждалих у Харківському районі: 2 чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків - у важкому стані.