28.07.2022 09:46 Рита Парфенова

Подробиці ракетного обстрілу Харкова 28 липня: фото

В ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч на 28 липня окупанти нанесли ракетний удар по Київському та Немишлянському районах м. Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислові об‘єкти, виникли пожежі.





За процесуального керівництва Київської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

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