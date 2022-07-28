Подробиці ракетного обстрілу Харкова 28 липня: фото

В ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.
За даними слідства, в ніч на 28 липня окупанти нанесли ракетний удар по Київському та Немишлянському районах м. Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислові об‘єкти, виникли пожежі.
За процесуального керівництва Київської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
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Хороший день, щоб упорядкувати рахунки і проаналізувати свої витрати, однак він зовсім не підходить для переговорів про зарплату або великих покупок і вкладень.
У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора.
28 липня Україна відзначає День Української Державності.
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