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28.07.2022  09:46   Рита Парфенова

Подробиці ракетного обстрілу Харкова 28 липня: фото

В ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.

ракетній обстрел Харькова ночью 28 июля
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, в ніч на 28 липня окупанти нанесли ракетний удар по Київському та Немишлянському районах м. Харкова. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено промислові об‘єкти, виникли пожежі.

ракетній обстрел Харькова ночью 28 июля

За процесуального керівництва Київської та Немишлянської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

ракетній обстрел Харькова ночью 28 июля

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

ракетній обстрел Харькова ночью 28 июля ракетній обстрел Харькова ночью 28 июля

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Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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