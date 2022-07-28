Сім пожеж після артобстрілу виникло в селі під Харковом (фото)

Ворожі обстріли стали причиною 13 пожеж в Харкові та області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 липня.
Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харкові - по одній у Немишлянському та Киеєвському районах міста.
Решта - в області:
Горіли природні екосистеми, поля з пшеницею на корені, сміттєзвалище, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об'єкти критичної інфраструктури.
У період від 18:00 до 22:00 ворог здійснив масований артобстріл села Циркуни. Загалом вибухи ворожих боєприпасів призвели до виникнення 7 пожеж.
Рятувальники гасили їх, постійно ризикуючи потрапити під удар.
Вогонь знищив або пошкодив приватну лазню, житловий будинок, теплицю, літню кухню та 3 господарчі споруди.
Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково пошкодженні об'єкти критичної інфраструктури. Сталося дві пожежі у Немишлянському та Київському районі міста, які рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Загалом за добу з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
Нагадаємо, в ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.
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