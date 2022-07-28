    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Сім пожеж після артобстрілу виникло в селі під Харковом (фото)
28.07.2022  09:57   Рита Парфенова

Сім пожеж після артобстрілу виникло в селі під Харковом (фото)

Ворожі обстріли стали причиною 13 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Новини Харкова: сім пожеж після артобстрілу виникло в селі Циркуни

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 липня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харкові - по одній у Немишлянському та Киеєвському районах міста.

Решта - в області:

  • 7 - у Харківському;
  • 2 - у Чугуївському;
  • 1 - у Богодухівському;
  • 1 - у Ізюмському районах.

Горіли природні екосистеми, поля з пшеницею на корені, сміттєзвалище, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об'єкти критичної інфраструктури.

Новини Харкова: сім пожеж після артобстрілу виникло в селі Циркуни

У період від 18:00 до 22:00 ворог здійснив масований артобстріл села Циркуни. Загалом вибухи ворожих боєприпасів призвели до виникнення 7 пожеж.

Новини Харкова: сім пожеж після артобстрілу виникло в селі Циркуни

Рятувальники гасили їх, постійно ризикуючи потрапити під удар.

Новини Харкова: сім пожеж після артобстрілу виникло в селі Циркуни

Вогонь знищив або пошкодив приватну лазню, житловий будинок, теплицю, літню кухню та 3 господарчі споруди.

Новини Харкова: сім пожеж після артобстрілу виникло в селі Циркуни

Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково пошкодженні об'єкти критичної інфраструктури. Сталося дві пожежі у Немишлянському та Київському районі міста, які рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Загалом за добу з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

  • 19 - на ліквідацію пожеж (у т.ч. 13 - спричинених військовими діями)
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на допомогу комунальникам та поліції,
  • 2 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.07 Надзвичайні події На підприємстві Харкова горіло десять авто: інформація ДСНС за добу (відео) 26.07 Надзвичайні події Харків на ранок 26 липня. Оперативна обстановка від ДСНС 25.07 Надзвичайні події Харків на ранок 25 липня. Оперативна обстановка від ДСНС (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 