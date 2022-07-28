28.07.2022 09:57 Рита Парфенова

Сім пожеж після артобстрілу виникло в селі під Харковом (фото)

Ворожі обстріли стали причиною 13 пожеж в Харкові та області за минулу добу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 28 липня.

Дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харкові - по одній у Немишлянському та Киеєвському районах міста.



Решта - в області:

7 - у Харківському;

2 - у Чугуївському;

1 - у Богодухівському;

1 - у Ізюмському районах.

Горіли природні екосистеми, поля з пшеницею на корені, сміттєзвалище, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об'єкти критичної інфраструктури.





У період від 18:00 до 22:00 ворог здійснив масований артобстріл села Циркуни. Загалом вибухи ворожих боєприпасів призвели до виникнення 7 пожеж.

Рятувальники гасили їх, постійно ризикуючи потрапити під удар.

Вогонь знищив або пошкодив приватну лазню, житловий будинок, теплицю, літню кухню та 3 господарчі споруди.





Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково пошкодженні об'єкти критичної інфраструктури. Сталося дві пожежі у Немишлянському та Київському районі міста, які рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.



Загалом за добу з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

19 - на ліквідацію пожеж (у т.ч. 13 - спричинених військовими діями)

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на допомогу комунальникам та поліції,

2 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Нагадаємо, в ніч на 28 липня військові країни-агресора здійснили ракетний удар по двох районах Харкова.