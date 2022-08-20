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20.08.2022  19:00   Дмитрий Колоней

Бомбосховища в освітніх закладах: на Харківщині триває перевірка їх стану

Харківщина готується до повернення учнів у класи та аудиторії після закінчення бойових дій.


Бомбосховища в освітніх закладах: на Харківщині триває перевірка їх стану
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ХОДА, представники Департаменту науки і освіти ХОВА разом із ДСНС проводять огляд навчальних закладів області та перевіряють стан їхньої підготовки до навчального року.
 
«Нині дуже активно займаємося підготовкою захисних споруд у навчальних закладах. Ми робимо акцент на укриттях у тих закладах, в які відразу зможуть піти навчатися діти після нашої перемоги. Адже наразі у зв’язку з безпековою ситуацією навчання проводитиметься в онлайн-форматі», – повідомила заступниця директора Департаменту науки і освіти ХОВА Ольга Алфьорова.
 
Вона зазначила, що з 1667 закладів освіти Харківської області більш ніж 500 пошкоджено, а понад 30 – зруйновано повністю. Наразі сховища оглянули в понад 600 уцілілих закладах. 
 
«За стан освітніх закладів відповідає засновник. Тобто, якщо заклад розташовується на території громади, то саме вона відповідає за своєчасну перевірку та облаштування захисних споруд», – розповіла Ольга Алфьорова.
 
Сьогодні через регулярні ворожі обстріли Харківської області сховища деяких освітніх установ продовжують слугувати укриттями для мирних жителів. 
 
Так, один з харківських ЗВО у перші дні повномасштабного вторгнення росії став прихистком для студентів, працівників та їхніх родин. Бомбосховище в цій установі було побудовано у 50-х роках минулого сторіччя, у ньому є 8 виходів, доступ до води та навіть Wi-fi.
 
«Ввечері 24 лютого в наших бомбосховищах було понад  1100 студентів і приблизно 1500 місцевих жителів, співробітників та їхніх родин. Ми також випікали власний хліб у їдальні, адже у перші дні у багатьох громадян були проблеми з продуктами. Наразі у нас живе до 300 мирних харків’ян, взимку, думаємо, ця кількість може вирости. Тому шукаємо допомоги з генераторами, аби людям було тепло», – зауважив проректор закладу.
 
 
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, боиоубежища, харьков
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