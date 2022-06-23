23.06.2022 12:55 Виталий Хиневич
В Харькове проведут тренинги по выживанию
Тренинги по выживанию в условиях боевых действий пройдут в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что на станциях метрополитена, 24 июня пройдут тренинги по выживанию в условиях боевых действий.
В частности людям расскажут:
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что делать, если попали под обстрел посреди улицы;
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какие перекрытия спасут от разных типов российских снарядов;
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как грамотно организовать укрытие в доме или офисе;
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как поступать, обнаружив неразорвавшийся снаряд;
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как быстро остановить кровотечение у себя и помочь раненому прохожему.
График проведения тренингов:
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10:00 – ст. м. Масельского;
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11:30 – ст. м. Завод им. Малышева;
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13:00 – ст. м. Университет;
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14.30 – ст. м. Киевская.
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