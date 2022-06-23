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23.06.2022  12:55   Виталий Хиневич

В Харькове проведут тренинги по выживанию

Тренинги по выживанию в условиях боевых действий пройдут в Харькове.

Тренинг
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что на станциях метрополитена, 24 июня пройдут тренинги по выживанию в условиях боевых действий.
 
В частности людям расскажут:
 
  • что делать, если попали под обстрел посреди улицы;
  • какие перекрытия спасут от разных типов российских снарядов;
  • как грамотно организовать укрытие в доме или офисе;
  • как поступать, обнаружив неразорвавшийся снаряд;
  • как быстро остановить кровотечение у себя и помочь раненому прохожему.
 
График проведения тренингов:
 
  • 10:00 – ст. м. Масельского;
  • 11:30 – ст. м. Завод им. Малышева;
  • 13:00 – ст. м. Университет;
  • 14.30 – ст. м. Киевская.
Напомним, после вражеского обстрела города Харьковской области пропало электричество.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  харьков, тренинг
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