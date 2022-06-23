Ситуация с выездом из Украины 23 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 23 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 22 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли 45 тысяч человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, 37 тысяч из них – украинцы.
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