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23.06.2022  12:48   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 23 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 23 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

  • «Ягодин» – 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Рава-Русская» – 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Грушев» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» - 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
  • «Шегини» – 100 л/а, 2 автобуса, 110 пешеходов;

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия:

  • «Тиса» – 10 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

  • «Порубное» – 220 л/а, 350 пешеходов.

За сутки 22 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли 45 тысяч человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, 37 тысяч из них – украинцы.

Напомним, Чехия запустила железнодорожное сообщение с Украиной.
Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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