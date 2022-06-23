23.06.2022 12:48 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 23 июня на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 23 июня очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Ягодин» – 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Краковец» - 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

«Шегини» – 100 л/а, 2 автобуса, 110 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 10 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Румыния:

«Порубное» – 220 л/а, 350 пешеходов.

За сутки 22 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошедшие сутки выбыли 45 тысяч человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 40 тысяч человек, 37 тысяч из них – украинцы.