07.07.2022 16:55 Виталий Хиневич

Книжный рынок в Украине упал в несколько раз

Издательство «Ранок» продолжает работать над новыми учебниками для школьников.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Генеральный директор харьковского издательства "Ранок" Виктор Круглов сообщил, что после начала военных действий в Украине значительно снизились продажи книг.

«Несколько месяцев издательства приходили в себя. Конечно, книг сейчас продается гораздо меньше. Книжный рынок упал в три раза, а может, и в четыре раза. Что приятно – возобновляется издание книг, но сейчас выходят книги, которые сдавались типографиям буквально перед 24 февраля», - сообщил генеральный директор издательства «Ранок».

Виктор Круглов отметил, что на сегодняшний день основная проблема материальной поддержки работников издательств.

«Конечно, мы не ожидали таких сложностей. Наши работники рассеяны и по Украине, и по миру. Работаем и в бомбоубежищах во время воздушных тревог, и из-за границы. Редактирование рукописей, работа с авторами, подготовка оригинал-макетов продолжается. Мы готовим новые учебники для 5 класса, приступили к подготовке учебников для 6-7 классов», - отметил основатель издательства.

По словам Виктора Круглова, он надеется, что Президент в скором времени подпишет закон о поддержке книжного дела, который может заработать с 2023 года. Им предусматриваются сертификаты для родителей новорожденных на покупку книг на украинском языке и поддержку книжных магазинов.

В дальнейшем издательство не будет печатать книжную литературу на русском языке.