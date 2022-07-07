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07.07.2022  16:32   Виталий Хиневич

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждено 117 школ

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о повреждениях учебных заведений в городе.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игоря Терехова в эфире Всеукраинского телемарафона.
 
Игорь Терехов сообщил, что оккупанты с особой жестокостью и ненавистью бомбят Харьков.
 
« В Харькове повреждено 117 школ, более 50 лечебных учреждений, родильные дома, перинатальный центр. То, что творят оккупанты это геноцид. Они с особой жестокостью и ненавистью бомбят Харьков, пытаясь нас сломать. Но они нас не сломают и не запугают»,- отметил Игорь Терехов.
 
Кроме этого Игорь Терехов отметил, что после Победы Украины необходимо будет быстро отстроить учебные учреждения.
 
«То, что касается деток - это трагедия. Эти дети после нашей Победы приедут в город, и нам нужно будет очень быстро отстроить им учебное заведение. Для нас это очень важно. Это наши дети. Тот ужас войны, который они пережили, накладывает тоже определенный отпечаток и нашу ответственность перед ними»,- сообщил Игорь Терехов.
 
Напомним, 7 июля около 1:20 войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.
 
Источник:   Игорь Терехов
 Тэги:  харьков, агрессия росии
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