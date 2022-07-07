07.07.2022 16:32 Виталий Хиневич

В Харькове в результате вражеских обстрелов повреждено 117 школ

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о повреждениях учебных заведений в городе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление Игоря Терехова в эфире Всеукраинского телемарафона.

Игорь Терехов сообщил, что оккупанты с особой жестокостью и ненавистью бомбят Харьков.

« В Харькове повреждено 117 школ, более 50 лечебных учреждений, родильные дома, перинатальный центр. То, что творят оккупанты это геноцид. Они с особой жестокостью и ненавистью бомбят Харьков, пытаясь нас сломать. Но они нас не сломают и не запугают»,- отметил Игорь Терехов.

Кроме этого Игорь Терехов отметил, что после Победы Украины необходимо будет быстро отстроить учебные учреждения.

«То, что касается деток - это трагедия. Эти дети после нашей Победы приедут в город, и нам нужно будет очень быстро отстроить им учебное заведение. Для нас это очень важно. Это наши дети. Тот ужас войны, который они пережили, накладывает тоже определенный отпечаток и нашу ответственность перед ними»,- сообщил Игорь Терехов.