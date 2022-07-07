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07.07.2022  12:06   Рита Парфенова

Ракетный удар по школе Харькова: полиция начала расследование (фото)

7 июля около 1:20 войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

По информации правоохранителей, ракеты попали во двор заведения. Никто из граждан не пострадал.

Новости Харькова: оккупанты ночью нанесли два удара по школе

Взрывными волнами повреждено здание школы, образовались две воронки.

Также получили повреждения дома граждан и нежилые здания, расположенные неподалеку.

Новости Харькова: оккупанты ночью нанесли два удара по школе

По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли обломки боеприпасов, задокументировали военное преступление страны-агрессора.

Новости Харькова: оккупанты ночью нанесли два удара по школе

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания  в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
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