Ракетный удар по школе Харькова: полиция начала расследование (фото)

7 июля около 1:20 войска РФ ударили ракетами по специализированному учебному заведению в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
По информации правоохранителей, ракеты попали во двор заведения. Никто из граждан не пострадал.
Взрывными волнами повреждено здание школы, образовались две воронки.
Также получили повреждения дома граждан и нежилые здания, расположенные неподалеку.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2.
Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли обломки боеприпасов, задокументировали военное преступление страны-агрессора.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
Напомним, в ночь на 6 июля запущенные с территории рф ракеты разрушили часть здания в Новобаварском районе Харькова и корпус вуза в Киевском районе города.
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