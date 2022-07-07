Оккупанты жгут трупы убитых, скрывая свои потери

Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ГУР Миноброны Украины, в Херсоне захватчики для сокрытия реального количества потерь регулярно сжигают тела убитых военных. В окрестностях города неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших остатков людей. Точно идентифицировать их принадлежность сложно из-за значительных повреждений от огня.
Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это в результате артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается.
Известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.
Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов.