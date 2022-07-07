Оккупанты жгут трупы убитых, скрывая свои потери

07.07.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Об этом сообщает военная разведка Украины.

Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это в результате артиллерийских обстрелов и последующих пожаров. На месте происшествий сначала слышался мощный взрыв, после чего возник пожар. Доступ сотрудников МЧС для ликвидации пожара запрещается.

Известный херсонский коллаборант Евгений Соболев, начальник исправительной колонии №90, находится в городской клинической больнице им. Лучанского на 4 этаже в отделении ортопедии. После взрыва машины, в которой находился Соболев, ему установлены аппараты Илизарова на обе ноги.

Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и уехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. В частности, отмечается сильная нехватка анестезиологов.