09.04.2022 16:40 Дмитрий Колоней

В Харькове за сутки - десятки задержанных для проверки и пойманные мародеры

Каждый день харьковская полиция отрабатывает около полутора тысяч сообщений о правонарушениях.

Как сообщет РЕДПОСТ , ссыаясь на Полицию, в Харькове за прошщедшите сутки сотрудники полиции совместно с военнослужащими проверили более 500 транспортных средств для предупреждения возможных фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов и наркотических средств.

В отделы полиции доставлены 67 человек, которые проверяются на возможную причастность к диверсионной деятельности.

Во время патрулирования территории города полицейские задержали двух мародеров, пытавшихся завладеть имуществом и товарами из магазинов. За кражу мобильного телефона задержали мужчину и объявили ему о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Всего в минувшие сутки полицейские Харьковщины оперативно отреагировали на почти 1400 сообщений о преступлениях и других событиях. К проведению мер безопасности привлекается личный состав полка полиции особого назначения, бойцы которого в минувшие сутки разоблачили трех человек в незаконном хранении наркотических средств и задержали мужчину, который имел при себе пистолет ПМ.

Служба 102 в круглосуточном режиме принимает обращения граждан, обрабатывается информация, поступающая в чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot.Организованное постоянное дежурство на железнодорожном вокзале для обеспечения беспрепятственного эвакуационного процесса, благодаря чему в безопасные регионы отправились 9 поездов.