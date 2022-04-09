09.04.2022 16:09 Евгений Клочко

Захват Харькова оккупантами рф: трудности перевода или хайп СМИ?

В Харькове снова пытаются посеять панику. Пресса замелькала заголовками типа «Вражеские войска готовят наступление на Харьков», ссылаясь на данные украинской разведки.

Кирилл Буданов. CNN

Действительно, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов дал интервью CNN , в котором сообщил о дальнейших планах российской армии.

"Они перегруппируются в сторону города Изюм через Белгород. Они получают дополнительные войска в Белгороде, чтобы компенсировать свои потери в Украине", - рассказал американским журналистам начальник главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Но из-за неточного перевода существенно изменилось содержание сообщения от украинской разведки. На самом же деле российские войска планируют усилить наступление в сторону Донбасса, о чем неоднократно сообщал и глава государства Владимир Зеленский и главы военных администраций Луганской и Донецкой областей – Сергей Гайдай и Павел Кириленко.

"В первую очередь, они планируют передвигаться в сторону Харькова. Они планируют «добить» Мариуполь, и только после этого они могут попытаться инициировать передвижение в сторону Киева". отметил глава разведки.

Буданов также призвал союзников предоставить Украине тяжелое оружие, чтобы противостоять российской агрессии. По его словам, такое вооружение нужно не завтра, а уже сегодня, чтобы оказывать достойное сопротивление противнику.

Кроме этого командование Вооруженных сил Украины неоднократно заявляло, что захватить Харьков – непосильная задача для врага. Если этого не смогли сделать в первые дни войны, когда у России не было тяжелых потерь техники и личного состава, то за полтора месяца они не смогут прорвать оборону Города – Героя. Поэтому призываем коллег не сеять панику в городе, где ведутся активные боевые действия и тщательнее проверять информацию, особенно ту, которую выносите в громкий заголовок.