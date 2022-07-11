Сегодня враг поменял тактику: Игорь Терехов о ракетных и артобстрелах Харькова 11 июля

Ни на один день российский агрессор не прекращает массированные обстрелы города Харькова, и сегодняшние ночь и день не стали исключением.
Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в эфире национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.
«Ночью были обстрелы в различных частях города. Опять школа, опять жилые дома, опять частные дома, в которых живут люди, подверглись тотальным бомбардировкам и обстрелам. Утром
были нанесены ракетные удары в различные части города Харькова. В результате, по уточненным данным, три человека, к сожалению, погибли и 31 человек ранен, среди которых
4-летний ребенок. Сейчас врачи работают с ранеными», - рассказал Игорь Терехов.
Мэр Харкова сообщил, что коммунальные службы уже готовы приступить к разбору завалов и приведению обстрелянных частей города в порядок, дело за разрешением работников ГСЧС и минеров.
«Сейчас там (на местах обстрелов - прим. ред.) работают минеры, потому что враг стал коварным, он не обстреливает один раз, наносит так называемые интервальные удары с определенным промежутком. И сегодня он поменял тактику. Поэтому мы ждем, когда сотрудники ГСЧС все разминируют и позволят нашим коммунальным службам приступить к работе, мы сразу же начнем разбирать завалы», – добавил он.
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