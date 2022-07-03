03.07.2022 19:05 Виталий Хиневич

Японские университеты готовы принять студентов из Украины

Украинские беженцы могут получить бесплатное образование в Японии.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой The mainichi.

Сообщается, что японские университеты объединились и готовы принять украинских беженцев, чтобы помочь им возродить надежду на построение будущего, которое казалось невозможным после российского вторжения.

«Образование — это право студента. С помощью этой инициативы мы хотим предоставить студентам безопасную среду для продолжения учебы», — сказал представитель ICU .

Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает помощь беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры.

По данным Pathways Japan, кандидаты должны соответствовать определенным критериям, чтобы подать заявку. Они должны быть одинокими, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским языком, среди прочих условий. Заявки на поступление будут открыты до 24 июня, и ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год.

Отобранным студентам предоставят авиабилеты в Японию, жилье, помощь в выдаче виз и видов на жительство, а также стипендии или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.

Список университетов, которые участвующими в программе:

Университет Кэйо;

Университет Васэда;

Университет Кансай Гайдай;

Университет международных исследований Кансай;

Японский кампус Университета Темпл;

Университет Мусасино;

Университет Риккё;

Университет Рюкоку;

Университет Сока,

Университет Дайто Бунка;

Университет Ферриса;

Университет Токива;

Токийский женский христианский университет.

По данным Pathways Japan, в рамках той же образовательной программы 25 японоязычных школ также примут около 100 студентов, пострадавших от войны в Украине, для прохождения языковой подготовки, которая поможет им продолжить обучение в японских университетах.