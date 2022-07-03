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03.07.2022  19:05   Виталий Хиневич

Японские университеты готовы принять студентов из Украины

Украинские беженцы могут получить бесплатное образование в Японии.

Образование
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой The mainichi.
 
Сообщается, что японские университеты объединились и готовы принять украинских беженцев, чтобы помочь им возродить надежду на построение будущего, которое казалось невозможным после российского вторжения.
 
 «Образование — это право студента. С помощью этой инициативы мы хотим предоставить студентам безопасную среду для продолжения учебы», — сказал представитель ICU .
 
Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает помощь беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры.
 
По данным Pathways Japan, кандидаты должны соответствовать определенным критериям, чтобы подать заявку. Они должны быть одинокими, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским языком, среди прочих условий. Заявки на поступление будут открыты до 24 июня, и ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год.
 
Отобранным студентам предоставят авиабилеты в Японию, жилье, помощь в выдаче виз и видов на жительство, а также стипендии или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.
 
Список  университетов, которые участвующими в программе:
 
  • Университет Кэйо;
  • Университет Васэда;
  • Университет Кансай Гайдай;
  • Университет международных исследований Кансай; 
  • Японский кампус Университета Темпл;
  • Университет Мусасино;
  • Университет Риккё; 
  • Университет Рюкоку;
  • Университет Сока, 
  • Университет Дайто Бунка;
  • Университет Ферриса;
  • Университет Токива;
  • Токийский женский христианский университет.
По данным Pathways Japan, в рамках той же образовательной программы 25 японоязычных школ также примут около 100 студентов, пострадавших от войны в Украине, для прохождения языковой подготовки, которая поможет им продолжить обучение в японских университетах.
 
Напомним, Кембриджский университет поможет украинским студентам.
 
Источник:   The mainichi
 Тэги:  образование
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