03.07.2022 19:05 Виталий Хиневич
Японские университеты готовы принять студентов из Украины
Украинские беженцы могут получить бесплатное образование в Японии.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой The mainichi.
Сообщается, что японские университеты объединились и готовы принять украинских беженцев, чтобы помочь им возродить надежду на построение будущего, которое казалось невозможным после российского вторжения.
«Образование — это право студента. С помощью этой инициативы мы хотим предоставить студентам безопасную среду для продолжения учебы», — сказал представитель ICU .
Инициативу возглавляет токийская организация Pathways Japan, которая оказывает помощь беженцам из Сирии и Афганистана в вопросах образования и карьеры.
По данным Pathways Japan, кандидаты должны соответствовать определенным критериям, чтобы подать заявку. Они должны быть одинокими, быть украинцами или иностранными гражданами, которые не могут вернуться в свою страну, а также владеть японским или английским языком, среди прочих условий. Заявки на поступление будут открыты до 24 июня, и ожидается, что успешные кандидаты прибудут в Японию к августу, прежде чем в сентябре начнется новый учебный год.
Отобранным студентам предоставят авиабилеты в Японию, жилье, помощь в выдаче виз и видов на жительство, а также стипендии или помощь в поиске работы на неполный рабочий день.
Список университетов, которые участвующими в программе:
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Университет Кэйо;
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Университет Васэда;
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Университет Кансай Гайдай;
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Университет международных исследований Кансай;
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Японский кампус Университета Темпл;
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Университет Мусасино;
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Университет Риккё;
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Университет Рюкоку;
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Университет Сока,
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Университет Дайто Бунка;
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Университет Ферриса;
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Университет Токива;
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Токийский женский христианский университет.
По данным Pathways Japan, в рамках той же образовательной программы 25 японоязычных школ также примут около 100 студентов, пострадавших от войны в Украине, для прохождения языковой подготовки, которая поможет им продолжить обучение в японских университетах.
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