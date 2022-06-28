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28.06.2022  14:25   Виталий Хиневич

Кембриджский университет поможет украинским студентам

Кембриджский университет запустил пакет поддержки для студентов и ученых, изменивших место жительства в результате российской агрессии в Украине.

Кембриджский университет
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.
 
Сообщается, что проректор  учебного заведения Стивен Туп отметил, что инициатива была разработана в партнерстве с украинскими университетами и Правительством Украины.
 
«С начала вторжения университет сотрудничает с лидерами образования в Украине, чтобы поддержать ученых и студентов, чья жизнь была разорвана гуманитарной трагедией. От онлайн-ресурсов, которые сразу стали доступными для перемещенных украинских студентов, до всеобъемлющего пакета поддержки. Наше сообщество готово делать все возможное, чтобы поддержать Украину в условиях войны», – отметил профессор Туп.
 
Фонд помощи пострадавшим студентам, которые учатся в Кембридже, уже оказывает помощь, а в рамках пакета поддержки разрабатываются планы увеличения возможностей для обучения эвакуированных украинских соискателей образования.
 
Напомним, в Украине начинается регистрация абитуриентов на магистратуру.
 
Источник:   МОН Украины
 Тэги:  образование
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