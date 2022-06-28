28.06.2022 14:25 Виталий Хиневич

Кембриджский университет поможет украинским студентам

Кембриджский университет запустил пакет поддержки для студентов и ученых, изменивших место жительства в результате российской агрессии в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на МОН Украины.

Сообщается, что проректор учебного заведения Стивен Туп отметил, что инициатива была разработана в партнерстве с украинскими университетами и Правительством Украины.

«С начала вторжения университет сотрудничает с лидерами образования в Украине, чтобы поддержать ученых и студентов, чья жизнь была разорвана гуманитарной трагедией. От онлайн-ресурсов, которые сразу стали доступными для перемещенных украинских студентов, до всеобъемлющего пакета поддержки. Наше сообщество готово делать все возможное, чтобы поддержать Украину в условиях войны», – отметил профессор Туп.

Фонд помощи пострадавшим студентам, которые учатся в Кембридже, уже оказывает помощь, а в рамках пакета поддержки разрабатываются планы увеличения возможностей для обучения эвакуированных украинских соискателей образования.