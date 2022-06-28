    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Как помочь при контузии: советы специалистов
28.06.2022  14:30   Дмитрий Колоней

Как помочь при контузии: советы специалистов

Контузия - одно из последствий попадания человека под взрывную волну.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в Департаменте здравоохранения Харькова рассказали о симптомах контузии и разъяснили, как оказывать первую помощь пострадавшим. 
 
Там отметили, что контузия является одним из последствий попадания человека под взрывную волну, а также падения с высоты или попадания под обвал. 
 
«Каждый взрыв несет существенную угрозу каждому, кто находится в радиусе ударной волны от разрыва/попадания ракеты или снаряда. Даже если у человека нет внешних повреждений, это еще не означает, что он не получил травмы», - отметили в департаменте. 
 
С симптомами контузии и алгоритмом оказания домедицинской помощи пострадавшим можно ознакомиться на слайдах.
 
Как помочь при контузии: советы специалистов
 
Как помочь при контузии: советы специалистов
 
Как помочь при контузии: советы специалистов
Тэги:  контузия, помощь, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 