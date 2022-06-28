28.06.2022 14:30 Дмитрий Колоней

Как помочь при контузии: советы специалистов

Контузия - одно из последствий попадания человека под взрывную волну.



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в Департаменте здравоохранения Харькова рассказали о симптомах контузии и разъяснили, как оказывать первую помощь пострадавшим.

Там отметили, что контузия является одним из последствий попадания человека под взрывную волну, а также падения с высоты или попадания под обвал.

«Каждый взрыв несет существенную угрозу каждому, кто находится в радиусе ударной волны от разрыва/попадания ракеты или снаряда. Даже если у человека нет внешних повреждений, это еще не означает, что он не получил травмы», - отметили в департаменте.

С симптомами контузии и алгоритмом оказания домедицинской помощи пострадавшим можно ознакомиться на слайдах.