Запугать харьковчан бомбардировками не удастся, - Игорь Терехов

Обстрелы военными рф городов Украины, в частности, Харькова направлены на то, чтобы посеять панику среди населения.
Об этом Харьковский городской голова сообщил во время национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.
«Российский агрессор, не переставая, торпедирует город Харьков, и это все нацелено, во-первых, чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, и во-вторых, чтобы посеять панику, запугать людей», - сказал он.
Мэр Харькова отметил, что в День Конституции оккупанты с особой жестокостью бомбят наши города, в том числе и Харьков, потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию. Но украинцы - сильная нация, и победа обязательно будет за нами, уверен ИГрь Терехов.
«Мы очень сильные духом и особенно сегодня, в День Конституции, харьковчане еще раз демонстрируют силу духа, силу воли, и мы непобедимы. Никакой враг не пройдет и запугать нас никакими бомбардировками им не удастся», – резюмировал городской голова.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов возросла, разрушены объекты инфраструктуры.
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Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.
26 лет назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
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