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28.06.2022  14:38   Рита Парфенова

Запугать харьковчан бомбардировками не удастся, - Игорь Терехов

Обстрелы военными рф городов Украины, в частности, Харькова направлены на то, чтобы посеять панику среди населения.


Фото из открытых источников

Об этом Харьковский городской голова сообщил во время национального телемарафона, передает РЕДПОСТ.

«Российский агрессор, не переставая, торпедирует город Харьков, и это все нацелено, во-первых, чтобы жизнь в городе Харькове не могла развиваться нормально, и во-вторых, чтобы посеять панику, запугать людей», - сказал он.

Мэр Харькова отметил, что в День Конституции оккупанты с особой жестокостью бомбят наши города, в том числе и Харьков, потому что они с самого первого дня хотят истребить нас как нацию. Но украинцы - сильная нация, и победа обязательно будет за нами, уверен ИГрь Терехов.

«Мы очень сильные духом и особенно сегодня, в День Конституции, харьковчане еще раз демонстрируют силу духа, силу воли, и мы непобедимы. Никакой враг не пройдет и запугать нас никакими бомбардировками им не удастся», – резюмировал городской голова.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов возросла, разрушены объекты инфраструктуры.

Тэги:  обстрел, игорь терехов, харьков, агрессия россии
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